نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة وموقف مجموعة العراق وسوريا وقطر والسعودية وعمان وباقي المنتخبات المشاركة، وانطلقت البطولة بأوزبكستان في الأول من مارس 2023 وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر، يشارك في البطولة 16 منتخبًا شابًا، وزعت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات.

ترتيب مجموعات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

بخصوص ترتيب مجموعة العراق وسوريا للشباب وهي المجموعة الأولى في كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 بعد الجولة الأولى يتصدرها منتخب العراق مع منتخب أوزبكستان وكل منتخب لديه ثلاث نقاط، وسوريا سوف تبحث عن أولى النقاط عندما تواجه إندونيسيا في الجولة الثانية، ترتيب منتخب قطر للشباب سوف يتغير بالطبع مع الجولة الثانية، حيث يبحث العنابي تحت 32 سنة عن أولى النقاط عندما يواجه فيتنام.

ترتيب منتخب السعودية للشباب بعد الجولة الأولى يتصدره الأخضر السعودي بالتساوي مع منتخب اليابان وكل منتخب لديه ثلاث نقاط، مجموعة منتخب عمان للشباب هي المجموعة