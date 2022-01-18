ترتيب مجموعات كأس آسيا 2022 لكرة اليد.. بعد نتائج اليوم الأول

بدأت مباريات بطولة أمم آسيا لكرة اليد التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى يوم 31 يناير 2022 الجاري بمشاركة 16 منتخبا آسيويًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة اليد 2022 وترتيب مجموعة الكويت والبحرين والسعودية وقطر والعراق وعمان، يذكر أن القرعة قسمت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2022 لكرة اليد

منتخب كوريا الجنوبية الأكثر فوزًا ببطولة كأس آسيا لكرة اليد بدأ البطولة بتحقيق فوز كبير على منتخب سنغافورة بنتيجة 40-9، في حين فاز المنتخب الكويتي لكرة اليد على شقيقه الأردني 42-30، ليتقاسم منتخب الكويت جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس آسيا لكرة اليد 2022 مع المنتخب الكوري، لكن فارق الأهداف لمصلحة الأخير.

ترتيب المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي تضم أربعة منتخبات عربية، فقد أنهى المنتخب القطري لكرة اليد الجولة الأولى متصدرا لجدول ترتيب تلك المجموعة بعد فوز العنابي على عمان بنتيجة 31-14، في حين فاز منتخب العراق على الإمارات بنتيجة 32-31، في المجموعة الثانية فاز المنتخب الإيراني على أستراليا بنتيجة 32-10، في حين تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد في افتتاحية كأس آسيا على الهند بنتيجة 54-30.