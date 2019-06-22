ننشر ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 وكل تطورات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية بعد الجولات الثلاثة لهذا الدور، مجموعة مصر هي المجموعة الأولى وتضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا هي المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، مجموعة المغرب هي المجموعة الرابعة مع ناميبيا وجنوب أفريقيا وساحل العاج، مجموعة تونس وموريتانيا هي المجموعة الخامسة معهما مالي وانجولا، يصعد لدور الستة عشر، أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

منافسة قوية تشهدها قمة جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، لكن نجوم منتخب أبناء النيل قادرين على حسم المركز الأول والتأهل لدور الستة عشر بطلا لتلك المجموعة، ستكون هناك منافسة على قمة المجموعة من جانب أوغندا (مفاجأة البطولة) والكونغو الديمقراطية، بينما سيحاول منتخب زيمبابوي الصعود كأحسن ثالث.

جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019 المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 مصر 1 1 0 0 1 0 1 3 2 أوغندا 3 الكونغو 4 زيمبابوي 1 0 0 1 0 1 -1 0