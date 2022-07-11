ترتيب مجموعات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022.. تعرف على الجدول بعد نتائج اليوم الأول

انتهت منذ قليل منافسات اليوم الأول من بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 التي تستضيفها مصر، شهد اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 إقامة خمس مباريات قوية، يذكر أنه يشارك في دور المجموعات عدد 13 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، يتأهل إلى دور الثمانية بطل ووصيف كل مجموعة، بحسب الترتيب النهائي للمجموعات بعد الجولات الثلاثة.

ترتيب مجموعات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022

نتائج مباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 اليوم الإثنين 11 يوليو شهدت في البداية تحقيق منتخب أنجولا لأقوى نتائج اليوم الأول بالفوز على زامبيا بنتيجة 53-24 في المجموعة الرابعة، في نفس المجموعة فاز منتخب جمهورية الكونغو على السنغال بنتيجة 31-26، جدول ترتيب مجموعات كأس إفريقيا لكرة اليد (المجموعة الرابعة) يتصدرها منتخب أنجولا ثم الكونغو، ترتيب مجموعة مصر لكرة اليد في كأس إفريقيا يتصدرها المنتخب المصري بعد فوزه على الكاميرون بنتيجة 40-17.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 (المجموعة الثانية) يتصدرها منتخب غينيا مؤقتًا بعد الفوز على الجابون بنتيجة 35-22، يلعب منتخب الجزائر أولى مبارياته الثلاثاء، ترتيب مجموعة تونس لكرة اليد الثالثة يتصدرها حاليًا منتخب تونس بعد فوزه اليوم على نيجيريا بنتيجة 30-18.