ترتيب مجموعات كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة.. الإمارات والسعودية وقطر لقبل النهائي

تستمر مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج للناشئين 2025 التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تحت 17 سنة، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين كل مجموعة بها أربعة منتخبات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي الناشئين:

هي مجموعة العراق للناشئين والسعودية والكويت والبحرين، وقد أقيمت جولتين في تلك المجموعة، وباقي جولة ثالثة وأخيرة، منتخب السعودية تحت 17 هو أول المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 بعد وصوله للنقطة السادسة من فوزين بنتيجة واحدة 4-0 على الكويت والبحرين، منتخب العراق يأتي ثانيًا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، الكويت نقطة واحدة، بينما ودع المنتخب البحريني المنافسة مبكرًا.

ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة المنتخب لعب فارق الأهداف النقاط السعودية 2 8 6 العراق 2 2 4 الكويت 2 -4 1 البحرين 2 -6 0

منتخب اليمن للناشئين يقلب النتيجة والترتيب في المجموعة الأولى، وهو متقدم حاليًا على المنتخب الإماراتي ومازالت المبارة جارية. منتخب الإمارات يُعدل النتيجة ويحرز هدف التعادل في المنتخب اليمني، وقبل النهاية بدقيقة يحرز منتخب الإمارات هدف الفوز.

المجموعة الثانية:

أصبح منتخب الإمارات قريبًا من الدخول في قائمة المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج للناشئين 2025، بعد فوزه منذ قليل على اليمن 2-1، في طريق الصعود للدور قبل النهائي بعد وصوله للنقطة السادسة، تُقام بعد قليل مباراة قطر وعمان.

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة المنتخب لعب فارق الأهداف النقاط الإمارات 2 2 6 قطر 2 2 6 عمان 2 -2 0 اليمن 2 -2 0

تُقام حاليًا مباراة عمان وقطر وهي مهمة في جدول ترتيب المجموعة الأولى لكأس الخليج للناشئين، خاصة بعد صعود المنتخب الإماراتي للنقطة السادسة، إنتهى الشوط الأول بين عمان وقطر بالتعادل السلبي وجاري حاليًا الشوط االثاني، منتخب قطر يحرز هدف ليفوز بالمباراة ويتأهل مع منتخب الإمارات للدور قبل نهائي خليجي الناشئين.