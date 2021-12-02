ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 بعد الجولة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 حاليا ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

تتواصل مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في دولة قطر، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 حاليا بعد كل جولة من الجولات الثلاثة حتى معرفة المنتخبات المتأهلة، هذا وتضم البطولة أربع مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى دور الثمانية، بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

بعد الجولة الأولى، تشهد مجموعة قطر والعراق وعمان والبحرين وهي المجموعة الأولى، تصدر منتخب قطر لترتيب تلك المجموعة حاليا، بعد فوزه على البحرين، في حين تعادل منتخب العراق مع عمان، جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب يتصدرها منتخب تونس بفارق الأهداف عن الإمارات وكل منتخب لديه ثلاث نقاط، حيث فازت تونس على موريتانيا، وتغلبت الإمارات على سوريا.

ترتيب مجموعة مصر والجزائر حاليا في كأس العرب 2021 وهي المجموعة الرابعة يتصدره المنتخب الجزائري بفارق الأهداف عن منتخب مصر وكل منتخب لديه ثلاث نقاط، ترتيب مجموعة السعودية الثالثة يتصدرها المنتخب المغربي بفارق الأهداف عن الأردن، وقد خسر المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية له في البطولة العربية أمام الأردن بنتيجة 0-1، في حين تغلبت المغرب على فلسطين بنتيجة 4-0.

جدول ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 حاليا
المجموعة الأولى المجموعة الثانية
قطر 3 تونس 3
العراق 1 الإمارات 3
عمان 1 سوريا 0
البحرين 0 موريتانيا 0
المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة
المغرب 3 الجزائر 3
الأردن 3 مصر 3
السعودية 0 لبنان 0
فلسطين 0 السودان 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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