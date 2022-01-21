نجحت بطولة كأس الرابطة المصرية في جذب انتباه ومتابعة مشجعي كرة القدم المصرية في كل مكان في أول نسخة لتلك البطولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية 2022 والتي تُشارك بها اندية الدوري الممتاز المصرية، تم تقسيم الأندية المشاركة في كأس الرابطة على ثلاث مجموعات وهي:

المجموعة الأولى: بيراميدز، الاتحاد السكندري، المصري، فيوتشر، مصر المقاصة، إيسترن كومباني.

المجموعة الثانية: الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون، سموحة، الجونة.

المجموعة الثالثة: الزمالك، إنبي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، المحلة الجيش.

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية 2022

من الجدير بالذكر، أنه يقام بين فرق كل مجموعة في كأس الرابطة المصرية دوري من دور واحد، يصعد بنهاية الدور التمهيدي، أبطال المجموعات وأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، تشهد مباريات البطولة منافسة قوية، ترتيب المجموعة الأولى في كأس رابطة الأندية المصرية 2022 يشهد منافسة قوية، ويحقق نادي فيوتشر نتائج قوية، ويتصدر الترتيب بعد ثلاث جولات.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة المصرية يشهد منافسة قوية، وسط مشاركة الأهلي في البطولة باللاعبين الشباب والناشئين، ويقدم نجوم الأهلي الصاعدين عروض مبهرة ورائعة بقيادة بيتسو موسيماني، لكن ربما الأوضاع تتغير بنهاية دور المجموعات، ترتيب مجموعة الزمالك يشهد منافسة قوية بين كل فرق المجموعة الصعبة.