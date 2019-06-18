ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019 قبل الجولة الثانية

في إطار متابعة احداث وأجواء مباريات كوبا امريكا 2019 التي تقام في دولة البرازيل، ننشر لكم قرائنا الكرام على كلمة دوت أورج ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019 المجموعة الثانية من البطولة، والتي تعرف تواجد بالإضافة إلى المنتخب الأرجنتيني كل من المنتخب القطري والمنتخب الكولومبي وأيضا منتخب الباراجواي، حيث المنافسة على التاهل إلى الدور القادم من البطولة والمنافسة على تحقيق اللقب، خصوصا أن رفقاء ليونيل ميسي يحاولون تدارك أثار الهزيمة الأولى في الجولة الأولى ضد منتخب كولومبيا.

ترتيب مجموعة المنتخب الارجنتيني في كوبا امريكا

هنا سوف تجدون ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019، حيث بعد نهاية الجولة الأولى من البطولة، المنتخب الأرجنتيني يتواجد في المركز الأخير وبرصيد 0 نقطة، في حين أن منتخب كولومبيا هو المتصدر الأن وبرصيد 3 نقاط كاملةـ بعد أن كان في الجولة الماضية قد حقق الفوز على نظيره الأرجنتيني، اللقاء الذي كان قد عرف تألق النجم خاميس رودريغيز.

1 – كولومبيا 3 نقطة

2 – باراجواي 1 نقطة

3 – قطر 1 نقطة

4 – الأرجنتين 0 نقطة

أما منتخب باراجواي يتواجد في المركز الثاني برصيد 1 نقطة بالتساوي مع منتخب قطر، وذلك بعد أن تعادل المنتخبين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدفين، حيث إستطاع المنتخب القطري العنابي من الضرب بقوة والعودة في النتيجة رغم أنه كان متأخرا في الشوط الأول من اللقاء بهدفين دون مقابل.

ملاحظة :

سوف يتم تحديث ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019 بعد نهاية كل مباراة من مباريات المنتخبات الأربعة التي تتنافس على المراكز الأربعة في المجموعة الثانية من البطولة.