ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بعد نتيجة مباراة السعودية ضد اليابان

تغير ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بعد نتيجة مباراة السعودية ضد اليابان، كانت السعودية قد تلقت هزيمة من منتخب اليابان في ملعب سايتاما في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث صعب المنتخب السعودي المهمة على نفسه من أجل التأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر رغم تصدر السعودية ترتيب المجموعة الثانية حتى الأن.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

ننشر لكم ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم عقب نتيجة مباراة السعودية واليابان.

السعودية في المركز الأول …………….. 19 نقطة.

…………….. 19 نقطة. اليابان في المركز الثاني …………………… 18 نقطة.

…………………… 18 نقطة. أستراليا في المركز الثالث ………………. 14 نقطة.

………………. 14 نقطة. عمان في المركز الرابع ……………… 7 نقاط.

……………… 7 نقاط. الصين في المركز الخامس ………… 5 نقاط.

………… 5 نقاط. فيتنام في المركز السادس ………….. بدون نقاط.

نتيجة مباراة السعودية واليابان بالجولة الثامنة من التصفيات النهائية الأسيوية

كانت السعودية قد تعرضت لخسارة أمام اليابان في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر الثلاثاء بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، حيث عمد المنتخب السعودي إلى السيطرة على الكرة ولكنه لم ينجح في تحقيق الفوز، ونجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز على منتخب اليابان في تلك المواجهة.

السعودية للفوز في الجولة التاسعة والعاشرة

يبدو أن السعودية على موعد مع مباريات قوية في الجولة التاسعة والعاشرة إذا نظرنا إلى أهمية بحث المنتخب السعودي للفوز في الجولتين التاسعة والعاشرة من أجل ضمان تصدر المجموعة بصرف النظر عن نتائج باقي المنتخبات سواء اليابان أو حتى المنتخب الأسترالي.

منتخب السعودية يرى نفسه قادرا على الفوز في أخر جولتين، ولكن الخسارة المفاجئة أمام اليابان والتي يراها الكثيرون بأنها كانت متوقعة نظرا لقوة منتخب اليابان، ستجعل المنتخب السعودي أكثر تركيزا في أخر جولتين من أجل تفادي النزول إلى المركز الثالث والتأهل كملحق المجموعة وهو المشوار الذي يسعى المنتخب السعودي لتفاديه تماما.