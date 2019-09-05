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ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022
ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022
أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب مجموعة السعودية الان

بواسطة محمود عطا الله 0


جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 هو أهم ما يشغل الجميع الان بعد بداية مشوار التصفيات، حيث نقدم لكم جدول ترتيب مجموعة السعودية الان في التصفيات المزدوجة بعد الجولة الأولى والثانية وبعد كل مرحلة من المراحل الثمانية من هذا الدور من التصفيات، يصعد إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال وإلى كأس آسيا عدد 12 منتخبا من إجمالي 40 منتخبا مشاركين في تلك المرحلة من التصفيات، وهم أبطال المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.



ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022 الان

بالطبع ستكون المنافسة على قمة والمركز الأول في جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 التصفيات المزدوجة بين المنتخبين السعودي والأوزبكي، وسيحاول منتخب فلسطين الدخول في تلك المنافسة أو على الأقل الفوز بالمركز الثاني في ترتيب مجموعة السعودية، يقام بين منتخبات المجموعة دوري من دورين ذهاب وعودة.



المنتخب السعودي لم يشارك في الجولة الأولى وسيشارك في الجولة الثانية، جدول ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المزدوجة يتنافس فيه خمسة منتخبات وهم السعودية واليمن وسنغافورة وأوزبكستان وفلسطين، شهدت الجولة الأولى تعادل منتخب اليمن خارج ملعبه مع المنتخب السنغافوري بنتيجة 2-2.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة
المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
1اليمن101001
2سنغافورة101001
3السعودية
4فلسطين
5أوزبكستان


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محمود عطا الله

    كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة



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