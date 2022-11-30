ترتيب مجموعة السعودية في مونديال 2022.. فرصة عظيمة للأخضر نحو التأهل لدور 16

يحمل منتخب السعودية آمال كل العرب من خلال التواجد في الدور القادم (دور 16) من مونديال قطر 2022، وكذلك الحال للمنتخب المغربي، مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 هي المجموعة الرابعة وهي مجموعة الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وكان الأخضر السعودي قريبًا من التأهل للدور ثمن النهائي بعد جولتين فقط، بعدما فاز على الأرجنتين في افتتاحية مباريات المجموعة، لكنه خسر في الجولة الثانية أمام بولندا.

ترتيب مجموعة السعودية في مونديال 2022

قبل الجولة الأخيرة، يتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب مجموعة السعودية في مونديال قطر كأس العالم 2022 برصيد أربع نقاط، يليه منتخب الأرجنتين برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن السعودية صاحبة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، منتخب المكسيك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

فرص التأهل لمنتخب السعودية عديدة، في حال الفوز على المكسيك يتأهل الأخضر، وفي حال التعادل من الممكن أن يتأهل منتخب السعودية لكن يجب أن تفوز بولندا، أو تفوز الأرجنتين بعدد معين من الأهداف، ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 قبل الجولة الأخيرة هو:

الأول – بولندا 4 نقاط الأهداف 2.

الثاني – الأرجنتين 3 نقاط الأهداف 1.

الثالث – السعودية 3 نقاط الأهداف -1..

الرابع – المكسيك الأهداف -2.