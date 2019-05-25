ننشر متابعة لتطورات جدول ترتيب مجموعة السعودية للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة بولندا 2019 والتي تقام خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019، يشارك منتخب السعودية تحت 20 سنة في مونديال الشباب 2019 ببولندا بوصفه بطل كأس آسيا للشباب الأخيرة والتي أقيمت نهاية 2018 الماضي، مجموعة السعودية للشباب هي المجموعة الخامسة وتضم إلى جانب السعودية منتخبات فرنسا ومالي وبنما، ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته والجولة الأولى بلقاء الديوك الفرنسية الذي تأهل للبطولة بوصفه رابع قارة أوروبا.

تأمل كل الجماهير أن يحسم الأخضر قمة ترتيب مجموعة السعودية للشباب في مونديال تحت 20 سنة ببولندا، وبالطبع ستكون هناك منافسة قوية على قمة تلك المجموعة بين الثلاثي السعودية وفرنسا ومالي، تضم بطولة كأس العالم للشباب 2019 عدد 24 منتخب، ويتكون الدور الأول أو دور المجموعات من 6 مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يصعد إلى دور الستة عشر أول وثاني كل مجموعة، ومعهم 4 منتخبات من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ترتيب مجموعة السعودية للشباب في كأس العالم 2019 تحت 20 سنة

تبدأ الجولة الأولى من مجموعة السعودية للشباب يوم 25 مايو 2019، حيث يتقابل الأخضر مع فرنسا، بينما يواجه منتخب مالي بطل أفريقيا مع منتخب بنما، وفي الجولة الثانية سيواجه الأخضر منتخب مالي، قبل أن يواجه بنما في الجولة الثالثة والأخيرة.