ترتيب مجموعة السعودية والكويت في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة

بواسطة محمود عطا الله
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نتابع معكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022 وهي مجموعة السعودية للناشئين ومجموعة الكويت للناشئين، وتضم تلك المجموعة أيضًا منتخبات الهند وميانمار وجزر المالديف، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 بطل تلك المجموعة مباشرة، في حين يتنافس صاحب المركز الثاني على بطاقة من خمس بطاقات تمنح لأفضل خمسة منتخبات من أصحاب هذا المركز على مستوى العشر مجموعات في تلك التصفيات.

ترتيب مجموعة السعودية والكويت للناشئين في تصفيات كأس آسيا 2022

قبل جولتين من نهاية التصفيات، تتصدر منتخبات الهند والسعودية والكويت جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17، منتخب الكويت لعب مباراة أكثر من السعودية والهند، ترتيب مجموعة السعودية والكويت للناشئين يشهد تواجد ميانمار وجزر المالديف في المركزين الرابع والخامس بلا رصيد.

ترتيب مجموعة السعودية والكويت في تصفيات كأس آسيا للناشئين
المنتخب النقاط
الهند 6
السعودية 6
الكويت 6
ميانمار 0
المالديف 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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