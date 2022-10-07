ترتيب مجموعة السعودية والكويت في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة

نتابع معكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022 وهي مجموعة السعودية للناشئين ومجموعة الكويت للناشئين، وتضم تلك المجموعة أيضًا منتخبات الهند وميانمار وجزر المالديف، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 بطل تلك المجموعة مباشرة، في حين يتنافس صاحب المركز الثاني على بطاقة من خمس بطاقات تمنح لأفضل خمسة منتخبات من أصحاب هذا المركز على مستوى العشر مجموعات في تلك التصفيات.

ترتيب مجموعة السعودية والكويت للناشئين في تصفيات كأس آسيا 2022

قبل جولتين من نهاية التصفيات، تتصدر منتخبات الهند والسعودية والكويت جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17، منتخب الكويت لعب مباراة أكثر من السعودية والهند، ترتيب مجموعة السعودية والكويت للناشئين يشهد تواجد ميانمار وجزر المالديف في المركزين الرابع والخامس بلا رصيد.