ترتيب مجموعة العراق في التصفيات المزدوجة

ينتظر الكثيرون بلهفة نهائيات كأس العالم والتي سوف تقام بقطر عام 2022، حيث يخوض 40 منتخبًا التصفيات المؤهلة للبطولة عن قارة أسيا، حيث تم تقسيم تلك الفرق إلى 8 مجموعات، وتعدّ تلك التصفيات مؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك لبطولة أمم آسيا 2023، حيث من المقرر أن يصعد إلى المرحلة الأخيرة من تلك التصفيات الأسيوية، أوائل المجموعات الثمانية، وذلك إلى جانب أفضل أربع منتخبات مركز ثاني، ومن الفرق التي تشارك بقوة في تلك التصفيات فريق العراق، الذي يطمح إلى أن يحجز مقعدة بين الفرق الصاعدة لنهائيات البطولتين، بطولة كأس العالم، وبطولة نهائيات أمم أسيا.

ترتيب مجموعة العراق

كان منتخب العراق قد استعاد تصدره لقمة المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوزه علي فريق كمبوديا يوم أمسِ الإثنين بنتيجة 4-1، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد المحرق بالمنامة، وجاء العراق في الصدارة ب 14 نقطة، جمعها من ست مباريات، وجاءت إيران والبحرين في المركز الثاني بعدد 12 نقطة جمعها الفريقين.

من سبع مباريات، بينما تحل هونج كونج في المركز الذي يليهما برصيد 5 نِقَاط، وكمبوديا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، هذا وكان المنتخب العراقي قد تمكن من تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلقى أي هزيمة حتي الآن، وذلك خلال مشواره في التصفيات المزدوجة.

جدول ترتيب فرق المجموعة

جاء ترتيب فرق مجموعة العراق المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وكذلك نهائيات كأس أمم أسيا 2023 بالصين، وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات، كان العراق قد تخطي كمبوديا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف واحد، تمكن من خلالها باقتناص ثلاث نِقَاط ليتصدر بعدها قمة مجموعته، متفوقًا بذلك على إيران والبحرين، وكمبوديا وكونج، هذا وقد جاء ترتيب المجموعة الخاصة بالعراق بعد أن لعب 6 مباريات، بينما لعبت البحرين وكمبوديا 7 مباريات، وجاء ترتيب فرق المجموعة كالتالي: