Take a fresh look at your lifestyle.


ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال.. إيران تسحق كمبوديا

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعة العراق تصفيات كأس العالم ترتيب مجموعة العراق تصفيات كأس العالم

الإثارة تزداد في مجموعة العراق الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة مؤقتًا ولأول مرة في تلك التصفيات بعد فوزه الكبير والمتوقع على كمبوديا في الجولة قبل الأخيرة.
إقرأ أيضًا: ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
وقبل أقل من ساعة من مباراة العراق وهونج كونج في نفس الجولة، يتنافس العراق وإيران على التأهل للدور القادم، بينما تقلصت بصورة كبيرة آمال المنتخب البحريني في استكمال المشوار نحو المونديال، يذكر انه يتأهل إلى المرحلة القادمة أوائل المجموعات ماعدا المنتخب القطري، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

1 إيران تسحق كمبوديا وفوز مرتقب للعراق على هونج كونج
2 ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم الآن

إيران تسحق كمبوديا وفوز مرتقب للعراق على هونج كونج

حقق منتخب إيران فوز كبير ومستحق على منتخب كمبوديا في طريقة لختام مباريات المجموعة، سجل المنتخب الإيراني في الشوط الأول أربعة أهداف دون رد، ويشارك المنتخب الإيراني بكل نجومه المحترفين في الدوريات الأوروبية، هذا ومن المرتقب أن يحسم المنتخب العراقي مباراة هونج كونج بنتيجة كبيرة للخضر لحسم النقاط الثلاثة للمباراة.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم الآن

قبل مباراة العراق وهونج كونج التي تقام بعد قليل، يتصدر المنتخب الإيراني مؤقتًا جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال 2022 برصيد 15 نقطة، منتخب العراق يأتي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وفي حال فوز المنتخب العراقي على هونج كونج يعود مجددا لصدارة المجموعة، يذكر أن الجولة الأخيرة تجمع بين العراق وإيران.

ترتيب مجموعة العراق
المنتخب لعب نقاط
إيران 7 15
العراق 6 14
البحرين 7 12
كونج 6 5
كمبوديا 7 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. من يشارك في المرحلة الأخيرة…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان والموعد

أخبار الرياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات

أخبار الرياضة

ننشر تفاصيل مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

أحدث تردد لشبكة قنوات تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات 2021

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وأفغانستان اليوم في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل…

أخبار الرياضة

أسعار ورابط حجز تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.