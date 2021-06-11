ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال.. إيران تسحق كمبوديا

الإثارة تزداد في مجموعة العراق الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة مؤقتًا ولأول مرة في تلك التصفيات بعد فوزه الكبير والمتوقع على كمبوديا في الجولة قبل الأخيرة.

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وقبل أقل من ساعة من مباراة العراق وهونج كونج في نفس الجولة، يتنافس العراق وإيران على التأهل للدور القادم، بينما تقلصت بصورة كبيرة آمال المنتخب البحريني في استكمال المشوار نحو المونديال، يذكر انه يتأهل إلى المرحلة القادمة أوائل المجموعات ماعدا المنتخب القطري، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

إيران تسحق كمبوديا وفوز مرتقب للعراق على هونج كونج

حقق منتخب إيران فوز كبير ومستحق على منتخب كمبوديا في طريقة لختام مباريات المجموعة، سجل المنتخب الإيراني في الشوط الأول أربعة أهداف دون رد، ويشارك المنتخب الإيراني بكل نجومه المحترفين في الدوريات الأوروبية، هذا ومن المرتقب أن يحسم المنتخب العراقي مباراة هونج كونج بنتيجة كبيرة للخضر لحسم النقاط الثلاثة للمباراة.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم الآن

قبل مباراة العراق وهونج كونج التي تقام بعد قليل، يتصدر المنتخب الإيراني مؤقتًا جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال 2022 برصيد 15 نقطة، منتخب العراق يأتي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وفي حال فوز المنتخب العراقي على هونج كونج يعود مجددا لصدارة المجموعة، يذكر أن الجولة الأخيرة تجمع بين العراق وإيران.