ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعة الكويت تصفيات كأس آسيا 2023 ترتيب مجموعة الكويت تصفيات كأس آسيا 2023

تستضيف دولة الكويت المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2023 خلال شهر يونيو 2022، يشارك في تلك المجموعة إلى جانب الكويت منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث أن تلك المجموعة تشهد منافسة قوية بين الثلاثي الكويت والأردن وإندونيسيا على المركزين الأول والثاني.

ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

تصدر منتخب الأردن جدول ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 المقامة بالكويت 2022 بعد الجولتين الأولى والثانية، نظام تصفيات آسيا الأخيرة الحالية تضم 24 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على 6 مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات وأفضل 5 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، منتخب الكويت بدأ التصفيات بخسارة أمام أندونيسيا بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على نيبال في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

ترتيب مجموعة الكويت تصفيات كأس العالم 2023
المنتخب النقاط
الأردن 6
الكويت 3
إندونيسيا 3
نيبال 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – ربع نهائي…

أخبار الرياضة

صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022.. تعرف على أسماء اللاعبين الجدد…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.