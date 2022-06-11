تستضيف دولة الكويت المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2023 خلال شهر يونيو 2022، يشارك في تلك المجموعة إلى جانب الكويت منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث أن تلك المجموعة تشهد منافسة قوية بين الثلاثي الكويت والأردن وإندونيسيا على المركزين الأول والثاني.

ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

تصدر منتخب الأردن جدول ترتيب مجموعة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 المقامة بالكويت 2022 بعد الجولتين الأولى والثانية، نظام تصفيات آسيا الأخيرة الحالية تضم 24 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على 6 مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات وأفضل 5 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، منتخب الكويت بدأ التصفيات بخسارة أمام أندونيسيا بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على نيبال في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.