ترتيب مجموعة المغرب في كأس إفريقيا 2019| موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار القادمة

جدول ترتيب مجموعة المغرب في كأس إفريقيا 2019، هو ما سنقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، وذلك في متابعة مستمرة لجدول ترتيب مجموعة المنتخب المغربي “أسود الأطلس” في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، الجارية في الفترة الحالية بمصر، والمنتخب المغربي، يعتبر واحد من المنتخبات القوية المشاركة في البطولة الإفريقية، ويعتبر واحد من اهم المرشحين من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا 2019.

ترتيب مجموعة المغرب

مجموعة المنتخب المغربي هي المجموعة الرابعة، من ترتيب مجموعات كأس إفريقيا 2019 مصر، وتعرف تواجد بجانب منتخب أسود الأطلس، كل من منتخب كوت ديفوار “ساحل العاج” بجانب منتخب جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى منتخب ناميبيا، مما يجعلها أحد أقوي مجموعات بطولة أمم إفريقيا هذا العام،

مواعيد مباريات المنتخب المغربي القادمة

أول مباريات المغرب في كأس إفريقيا 2019، ستكون ضد منتخب ناميبيا، يوم الأحد الموافق ل 23 يونيو 2019 الجاري، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة هدف دون رد، أما موعد مباراة المغرب القادمة، ستكون ضد كوت ديفوار، أما المباراة الثالثة ستكون ضد منتخب جنوب إفريقيا.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 28 يونيو 2019، وستجرى تلك المباراة على أرضية ملعب ستاذ السلام، وستنطلق متابعة مباراة المغرب وكوت ديفوار القادمة، ابتداء من الساعة 18.00 مساء بتوقيت المغرب الصيفي، الذي يصادف 19.00 مساء بتوقيت مصر.

أما موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا القادمة، في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، سيكون يوم الإثنين 1 يوليوز 2019، وستجرى المواجهة على أرضية ستاذ السلام، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الخامسة مساء، بتوقيت المغرب، وفي تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب مجموعة المغرب الان

في هذه الفقرة سنتابع معكم جدول ترتيب مجموعة المنتخب المغربي “ترتيب المجموعة الرابعة”، وذلك بعد انتهاء كل نتيجة من نتائج مباريات المغرب في المجموعة.