تعود عجلة دوري أبطال آسيا 2020 للدوران من جديد، حيث تقام بقية مباريات البطولة بنظام الدورات المجمعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعة الهلال في آسيا 2020 الآن وهي المجموعة الثانية من البطولة، حيث نتابع معكم ترتيب الهلال آسيا بعد كل جولة من الجولات المتبقية من هذا الدور، تضم مجموعة الهلال السعودي، أندية باختاكور الأوزبكي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، شهر خودرو الإيراني.

ترتيب مجموعة الهلال آسيا 2020 الآن

أنتهت جولتين من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وجدول ترتيب مجموعة الهلال في آسيا الآن يتصدره نادي باختاكور الأوزبكي برصيد 6 نقاط، يليه الهلال السعودي بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، يأتي نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثالث بلا رصيد، ويأتي رابعًا نادي شهر خودرو بلا رصيد أيضًا.

الجولة الثالثة سوف يكون لها مردود كبير على قمة جدول ترتيب مجموعة الهلال آسيا 2020 حيث تشهد مقابلة الهلال وباختاكور، بينما تشهد مواجهة أهلي دبي مع شاهر خودرو الإيراني، تُقام كل مباريات المجموعة الثانية تلك على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الملاعب التي سوف تستضيف كأس العالم القادمة.