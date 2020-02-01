ترتيب مجموعة الهلال في أفريقيا 2020 قبل مباراة الأهلي المصري

ننشر جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث يتنافس البطل السوداني على بطاقة التأهل إلى الدور القادم وهو الدور ربع النهائي، مجموعة الهلال السوداني في أفريقيا هي المجموعة الثانية القوية والتي تضم الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي، هذا ويشهد الهلال السوداني فترة عدم استقرار فني، بعد تغيير عدة مدربين خلال الفترة القليلة الماضية، وقد شهدت مباريات دور المجموعات تعاقب ثلاثة مدربين في منصب المدير الفني للفريق.

ترتيب مجموعة الهلال في أفريقيا 2020 الآن

بعد الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أفريقيا 2020 برصيد عشر نقاط، يحل فريق النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد تسع نقاط أيضا وبفارق الأهداف عن النجم، بلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة، حصل عليها من التعادل على ملعبه مع الأهلي المصري.

الجولة الأخيرة، تحسم الشكل النهائي لجدول ترتيب مجموعة الهلال السوداني الآن في أفريقيا، حيث انحصرت المنافسة على المركزين الأول والثاني بين الثلاثي الهلال والأهلي والنجم الساحلي، حيث يحل الأهلي في تلك الجولة ضيفًا على الهلال السوداني بأم درمان، بينما يستضيف النجم الساحلي أضعف فرق المجموعة نادي بلاتينيوم.