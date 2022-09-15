ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا

يشارك المنتخب اليمني تحت 20 سنة في المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا 2022 المؤهلة إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023″، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، تضم المجموعة الثالثة منتخبات اليمن واليابان وفلسطين ولاوس وغوام، وتُقام مبارياتها بنظام الدورة المجموعة في دولة لاوس.

ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة

بعد جولتين، يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب مجموعة اليمن للشباب برصيد ست نقاط، ثم يأتي المنتخبين الفلسطيني واليمني برصيد أربع نقاط من مباراتين لكل منتخب، ثم تأتي لاوس برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، ثم غوام بلا رصيد ولعبت ثلاث مباريات، منتخب اليمن حقق نقاطه من فوز على لاوس وتعادل مع المنتخب الفلسطيني، يتبقى للمنتخب اليمني مباراتين ضد غوام واليابان.

تضم تصفيات كأس آسيا للشباب عشر مجموعات، يقضي نظام تلك التصفيات بأن تلعب منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للنهائيات، أبطال المجموعات العشر، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات آسيا
المنتخب لعب نقاط
اليابان 2 6
فلسطين 2 4
اليمن 2 4
لاوس 3 3
غوام 3 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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