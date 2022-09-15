يشارك المنتخب اليمني تحت 20 سنة في المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا 2022 المؤهلة إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023″، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، تضم المجموعة الثالثة منتخبات اليمن واليابان وفلسطين ولاوس وغوام، وتُقام مبارياتها بنظام الدورة المجموعة في دولة لاوس.

ترتيب مجموعة اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة

بعد جولتين، يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب مجموعة اليمن للشباب برصيد ست نقاط، ثم يأتي المنتخبين الفلسطيني واليمني برصيد أربع نقاط من مباراتين لكل منتخب، ثم تأتي لاوس برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، ثم غوام بلا رصيد ولعبت ثلاث مباريات، منتخب اليمن حقق نقاطه من فوز على لاوس وتعادل مع المنتخب الفلسطيني، يتبقى للمنتخب اليمني مباراتين ضد غوام واليابان.

تضم تصفيات كأس آسيا للشباب عشر مجموعات، يقضي نظام تلك التصفيات بأن تلعب منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للنهائيات، أبطال المجموعات العشر، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.