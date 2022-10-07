ترتيب مجموعة اليمن للناشئين في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022

نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعة منتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 التي تُقام خلال أكتوبر الجاري والمؤهلة إلى نهائيات 2023، مجموعة منتخب اليمن للناشئين 2022 هي المجموعة الخامسة التي تُقام مبارياتها في بنجلاديش، تتكون من منتخبات اليمن وبنجلاديش وسنغافورة وبوتان، يتأهل بطل المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا مباشرة، بينما ينافس صاحب المركز الثاني، على بطاقة ضمن أفضل خمسة من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات العشرة.

ترتيب مجموعة اليمن في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022

حقق منتخب اليمن فوزين متتاليين في بداية التصفيات مسجلا 14 هدفًا دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ليتصدر منتخب اليمن جدول ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022، ينافسه على الصدارة منتخب بنجلاديش، الذي يلعب بعد قليل مباراته الثانية مع بوتان، ستكون مباراة اليمن وبنجلاديش القادمة والأخيرة هي الحاسمة على بطاقة التأهل للنهائيات.