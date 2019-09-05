ترتيب مجموعة سوريا في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023







ننشر ترتيب مجموعة سوريا في التصفيات المزدوجة تصفيات مونديال 2022 وتصفيات كاس أمم آسيا الصين 2023 حيث يبحث المنتخب السوري عن إسعاد الجماهير السورية في كل مكان، مجموعة سوريا في التصفيات المزدوجة هي المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات سوريا والصين والفلبين وغوام وجزر المالديف، يضم هذا الدوري من التصفيات ثماني مجموعات، يصعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وإلى نهائيات كأس آسيا 12 منتخب، وهم أوائل المجموعات الثمانية ومعهم أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.







ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 الان

قمة جدول ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 ستشهد منافسة قوية بين المنتخب السوري والمنتخب الصيني، ويتوجب على المنتخب السوري عدم التفريط في أي نقاط خلال مشواره في المجموعة، ليضمن الدخول ضمن أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، مالم يحقق المركز الأول وبطولة المجموعة المؤهلة مباشرة للمرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال.







ومن الجولة الأولى يتربع منتخب نسور قاسيون على عرش مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 الان بعد الفوز على الفلبين في الفلبين بنتيجة 4-1، ويقدم نجوم المنتخب السوري عرض اكثر من رائع خارج الديار، وفي الجولة الأولى من مجموعة سوريا يفوز منتخب جزر المالديف على غوام بنتيجة 1-0.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 المزدوجة المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط 1 سوريا 1 1 0 0 3 3 2 المالديف 1 1 0 0 1 3 3 الصين 4 غوام 1 0 0 1 -1 0 5 الفلبين 1 0 0 1 -4 0





