يلعب المنتخب السوري تحت 20 سنة في المجموعة الرابعة القوية التي تستضيفها الأردن 2022 للتأهل إلى نهائيات آسيا للشباب أوزبكستان 2023، ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعة منتخب سوريا للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 والتي تضم الأردن وتركمانستان والصين تايبيه وجزر ماريانا الشمالية، يذكر أن التصفيات تضم عشر مجموعات، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات العشرة مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة سوريا للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022

يتقاسم المنتخبان السوري والأردني جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 سنة، وذلك بعد جولتين وقبل مواجهتهما المرتقبة اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة، الصين تايبيه لديها ثلاث نقاط من مباراتين، تركمانستان لديها ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، جزر ماريانا بلا رصيد في المركز الأخير.

يظهر جليًا أن المركز الأول من جدول ترتيب مجموعة سوريا للشباب في تصفيات آسيا 2022 سوف يكون بين المنتخبين السوري والأردني، يحسمه الفائز اليوم، في حين يتنافس الخاسر على بطاقة أفضل ثاني على مستوى المجموعات.