ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المؤهلة لمونديال قطر

يُنافس منتخب عمان للفوز بأحد مقاعد كأس العالم 2022، حيث يشارك الأحمر العماني ضمن المجموعة الثانية في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 عن القارة الآسيوية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، حيث يتنافس المنتخب العماني في تلك المجموعة مع أهم منتخبات كروية في القارة الآسيوية.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

سوف تتنافس على قمة جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا على الأقل أربع منتخبات من الستة منتخبات المشاركة في المجموعة، من الجدير بالذكر أن تلك المرحلة من التصفيات تضم مجموعتين كل مجموعة بها ستة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد في النهاية بطل ووصيف كل مجموعة لمونديال قطر، على حين يتأهل أفضل ثالث إلى الملحق العالمي.