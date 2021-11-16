ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الآن

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

دخلت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 إلى مراحلها الحاسمة لمعرفة المنتخبات الآسيوية المتأهلة للنهائيات التي تبدأ في الصيف القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الآن، وموقف المنتخب العماني من التأهل حيث يتنافس الأحمر مع أقوى منتخبات القارة في تلك المجموعة.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الآن

تُقام اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 مباريات الجولة السادسة، حيث واصل المنتخب السعودية تصدره لجدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022، ووصل الأخضر السعودي الآن للنقطة 16 بعد فوزه على فيتنام 1-0 بهدف صالح الشهري، ويلتقي منتخب عمان الآن مع منتخب اليابان في مسقط، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل، في حين تعادلت أستراليا مع الصين بهدف لمثله.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط
1 السعودية 6 16
2 أستراليا 5 11
3 اليابان 2 12
4 عمان -1 7
5 الصين -4 5
6 فيتنام -8 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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