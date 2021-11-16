دخلت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 إلى مراحلها الحاسمة لمعرفة المنتخبات الآسيوية المتأهلة للنهائيات التي تبدأ في الصيف القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الآن، وموقف المنتخب العماني من التأهل حيث يتنافس الأحمر مع أقوى منتخبات القارة في تلك المجموعة.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الآن

تُقام اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 مباريات الجولة السادسة، حيث واصل المنتخب السعودية تصدره لجدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم 2022، ووصل الأخضر السعودي الآن للنقطة 16 بعد فوزه على فيتنام 1-0 بهدف صالح الشهري، ويلتقي منتخب عمان الآن مع منتخب اليابان في مسقط، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل، في حين تعادلت أستراليا مع الصين بهدف لمثله.