ترتيب مجموعة عمان للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة

تستضيف سلطنة عمان مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية سبتمبر 2022 المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 سنة التي تستضيفها أوزبكستان العام القادم، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب منتخب عمان للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022، وموقف المنتخب العماني تحت 20، وتشارك في تلك المجموعة أربعة منتخبات وهي عمان وتايلاند وأفغانستان والفلبين.

ترتيب مجموعة عمان للشباب في تصفيات آسيا 2022

يتصدر منتخب تايلاند جدول ترتيب مجموعة منتخب عمان للشباب 2022 تحت 20 سنة، وذلك بعد الجولة الأولى، ويلتقي بعد قليل المنتخب التايلاندي مع منتخب الفلبين، وستكون مباراة سهلة له، منتخب عمان تحت 20 بدأ البطولة بفوز على الفلبين بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر اليوم في نتيجة غير متوقعة أمام أفغانستان 0-1، ليتساوي عدد نقاط عمان مع أفغانستان بثلاث نقاط.

من الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا للشباب تضم 10 مجموعات، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إذا مازالت فرص المنتخب العماني قائمة في التأهل.