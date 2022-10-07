ترتيب مجموعة عمان وقطر في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة وهي مجموعة عمان للناشئين ومجموعة قطر للناشئين ومعهم البحرين والعراق ولبنان لتلك الفئة السنية، هذا تشهد تلك المجموعة والتي تُقام مبارياتها في مسقط منافسة كبيرة، يتأهل إلى نهائيات 2023 بطل المجموعة، في حين يتنافس صاحب المركز الثاني على بطاقة ضمن أفضل خمسة منتخبات من المجموعات العشر.

ترتيب مجموعة عمان وقطر للناشئين في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة

جدول ترتيب مجموعة عمان وقطر للناشئين في تصفيات كأس آسيا 2022 قبل الجولتين الأخيرتين يتصدرها منتخب عمان برصيد 6 نقاط، منتخب قطر للناشئين في المركز الثاني مع البحرين وكل منتخب له أربع نقاط، العراق والبنان تحت 17 في المركزين الرابع والخامس وكل منتخب له نقطة واحدة، منتخب العراق للناشئين يفوز على نظيره منتخب البحرين 3-0 ويصعد للنقطة الرابعة ويتبقى للعراق مباراة قادمة.