ترتيب مجموعة قطر في كوبا امريكا 2019 قبل مواجهة كولومبيا

ننشر ترتيب مجموعة قطر في كوبا امريكا 2019 حيث يتواجد العنابي في المجموعة الثانية، وهي المجموعة التي يتواجد فيها أيضا المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، وأيضا المنتخب الكولومبي بالإضافة إلى منتخب باراوجواي، حيث المنتخب القطري يشارك في بطولة كوبا امريكا للأمم بإعتباره ضيفا من خارج القارة تم إستدعائه للمشاركة في البطولة إلى جانب المنتخب الياباني، ويبحث مدربه في هذه البطولة إلى تحقيق نتائج إيجابية والتأهل إل الدور القادم من البطولة وتحقيق التنافسية مع العديد من المنتخبات العالمية المختلفة.

ترتيب مجموعة المنتخب القطري

هنا متابعة ترتيب مجموعة قطر في كوبا امريكا 2019 بعد نهاية الجولة الأولى من البطولة، وسوف يتم تحديث ترتيب المجموعة بعد نهاية جميع مباريات المنتخبات الأربعة المتواجدة في هذه المجموعة الثانية من كوبا امريكا.

1 — كولومبيا 3 نقاط

2 — باراجواي 1 نقطة

3 — قطر 1 نقطة

4 — الأرجنتين 0 نقطة

المنتخب القطري الأن يتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من البطولة، وذلك بالتساوي مع منتخب باراجواي، حيث رصيد كل منهما نقطة واحدة فقط، وذلك بعد ان تعادل المنتخبين في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدفين، في حين أن منتخب كولومبيا هو صاحب المركز الأول في ترتيب مجموعة قطر في كوبا امريكا 2019 أما المنتخب الأرجنتيني فبعد الجولة الأولى يتواجد في المركز الأخير برصيد 0 نقطة.

هل تتوقع تأهل قطر إلى الدور الثاني من البطولة ؟؟؟