ترتيب مجموعة مصر الان في أفريقيا.. أوغندا في الصدارة ولكن “مؤقتا”

مع توالي مباريات المجموعة الأولى، يتابع الملايين عن كثب جدول ترتيب مجموعة مصر الآن في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد المباريات أول بأول، ويتنافس على صدارة تلك المجموعة المنتخب المصري مع المنتخب الأوغندي، ومن المرتقب أن يتأهل منتخب الفراعنة للدور القادم بطلا عن تلك المجموعة، يتكون دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا من 6 مجموعات، يصعد إلى الدور القادم (دور 16)، أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

حتى تنتهي مباراة مصر والكونغو بعد قليل، يتصدر منتخب أوغندا جدول ترتيب مجموعة مصر الآن في أفريقيا، بعد تعادله الإيجابي مع منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد منتخب أوغندا إلى 4 نقاط، بينما يحصل منتخب زيمبابوي على أولى نقاطه في البطولة من تعادله اليوم، وخسارته في الجولة الأولى أمام مصر 0-1، فوز مصر على الكونغو اليوم، يمنحها صدارة المجموعة وبطاقة التأهل للدور القادم.