ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 .. أوغندا تخطف الصدارة بفوز مثير

أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في جمهورية مصر العربية والتي انطلقت أمس، حيث حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فوز صعب على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف نظيف في افتتاحية البطولة على ملعب القاهرة الدولي أمس الجمعة، واستأنفت مباريات الجولة الأولى اليوم، حيث نجح منتخب أوغندا الأول لكرة القدم، في الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب أوغندا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز بصعوبة كبيرة للغاية على حساب نظيره منتخب الكونغو، الذي سيطر على مجريات المباراة بالكامل، ولكن جاءت المباراة بعكس ما كان ما يتوقع المشاهدين والمتابعين بفوز منتخب الكونغو في المباراة التي جرت في نفس المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

وتمكن منتخب أوغندا الأول لكرة القدم، في تصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، والذي احتل الوصافة بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط، واحتل المنتخب الكونغولي المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

وسوف يلتقى المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو، في الجولة الثانية والتي سوف تقام يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقى منتخب أوغندا، نظيره منتخب زيمبابوي في نفس الجولة، وتقام البطولة في جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.