ترتيب مجموعة مصر ومواعيد المباريات القادمة للمجموعة الأولى من أمم إفريقيا

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي انطلقت فاعليتها اليوم 21 يونيو 2019 بمشاركة 24 منتخب إفريقي، بجانب التعارف على مواعيد مباريات مصر القادمة في المجموعة الأولى والتي تضم بجانب منتخب مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو و أوغندا، وهي مجموعة تتسم بالقوة نظراً لارتفاع مستويات المنتخبات المشاركة، وليست بالمجموعة السهلة كما يظن البعض، خاصةً وكون مصر هي البلد المنظم للبطولة مما يزيد من إصرارا المنتخبات الأخرى على الظهور بمستوى جيد لما لمباريات البلد المنظم من أهمية خاصة تختلف عن باقي مباريات البطولة .

أقيمت المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي في بداية مشوار التصفيات النهائية من اجل الوصول إلى منصة التتويج والحصول على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، واستطاع منتخب مصر حصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي الأهم، حيث يطمح منتخب الساجدين “الفراعنة” حصد اللقب الثامن، وكانت نتيجة مباراة مصر اليوم فوز المنتخب المصري بنتيجة هدف دون رد، أحرزه محمود ترزيجية مهاجم منتخب مصر، بعد إضاعة العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأولى، وبالتتالي تعتلي مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى لحين إقامة مباراة منتخبي الكونغو وأوغندا غدا السبت 22 يونيو.

جدول ترتيب مجموعة مصر

ننشر جدول ترتيب مصر بعد إقامة مباراة الافتتاح على أن يتم تحديد ترتيب مجموعة مصر عقب اقامة المباراة الثانية في اطار مباريات الجولة الأولى لنفي المجموعة.

مواعيد مباريات مصر القادمة في الكان

تعرف على مواعيد مباريات مصر في الجولتين القادمتين أمام الكونغو يوم 26-6-2019، ثم المباراة الثالثة أمام أوغندا يوم 30-6-2019.

سيتم تحديث نتائج مباريات مصر والمجموعة الأولى وفق مواعيد إقامة المباريات.