ترتيب مجموعة منتخب العراق للشباب في تصفيات كاس آسيا تحت 20 سنة 2023/2022

تُحسم اليوم الثلاثاء قمة جدول ترتيب مجموعة منتخب العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022 المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2023، مباراة العراق للشباب اليوم ضد نظيره المنتخب الأسترالي سوف تحسم صدارة الترتيب في تلك المجموعة، يذكر أن بطل المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة سيتأهل للنهائيات، في حين صاحب المركز الثاني يتنافس على التأهل ضمن أفضل خمسة من أصحاب هذا المركز على مستوى العشر مجموعات.

ترتيب مجموعة العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة

يتقاسم المنتخبان العراقي والأسترالي تحت 20 سنة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 المؤهلة لنهائيات 2023، ويملك كل منتخب منهما 6 نقاط من جولتين، يدخل منتخب العراق للشباب الجولة الثالثة للفوز وتحقيق التأهل، أو على أقل تقدير الفوز بنقطة التعادل، الكويت والهند حاليًا بلا رصيد من النقاط قبل الجولة الثالثة.