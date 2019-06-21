ترتيب مصر في أول فوز لها على زيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا

نتابع معكم متابعينا الكرام وعشاق المنتخب المصري كافة أخبار المنتخب المصرى المشارك في بطولة أمم افريقيا ، حيث نرصد لكم من خلال هذا المقال ترتيب مصر في اول فوز لها على زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، حيث إستطاع المنتخب المصرى إحراز الفوز بهدف نظيف عن طريق نجمه محمود تريزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول ، وقد قام المنتخب المصرى بالضغط الكبير من إجل إحراز الهدف الثاني ، ولكن تصدى الدفاع الزيمبابوي لكافة الهجمات .

وقد حضر جمهور كبير من المصريين ملعب القاهرة من أجل مساندة المنتخب المصري في أولى مبارياته في بطولة كأس امم افريقا ، ويامل الجمهور المصري بأن يحصل منتخبهم على البطولة الأفريقية بعد غياب دام لمدة تسعة سنوات ، يذكر ان المنتخب المصري أحرز أخر لقب في العام 2010 .

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

المنتخب النقاط مصر 3 أوغندا 0 كونغو 0 زيمبابوي 0

التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

موعد مباراة مصر وزيمبابوي