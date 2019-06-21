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ترتيب مصر في أول فوز لها على زيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
ترتيب مصر في أول فوز لها على زيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا
موعد مباراة مصر والكونغو القادمة في كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

نتابع معكم متابعينا الكرام وعشاق المنتخب المصري كافة أخبار المنتخب المصرى المشارك في بطولة أمم افريقيا ، حيث نرصد لكم من خلال هذا المقال ترتيب مصر في اول فوز لها على زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، حيث إستطاع المنتخب المصرى إحراز الفوز بهدف نظيف عن طريق نجمه محمود تريزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول ، وقد قام المنتخب المصرى بالضغط الكبير من إجل إحراز الهدف الثاني ، ولكن تصدى الدفاع الزيمبابوي لكافة الهجمات .

وقد حضر جمهور كبير من المصريين ملعب القاهرة من أجل مساندة المنتخب المصري في أولى مبارياته في بطولة كأس امم افريقا ، ويامل الجمهور المصري بأن يحصل منتخبهم على البطولة الأفريقية بعد غياب دام لمدة تسعة سنوات ، يذكر ان المنتخب المصري أحرز أخر لقب في العام 2010 .

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

المنتخب النقاط
مصر 3
أوغندا 0
كونغو 0
زيمبابوي 0

 

التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد
مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 ” محمد عبده ”

تايم سبورت على البث الأرضي ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “

 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت  جمهورية مصر العربية

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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