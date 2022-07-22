ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 بأمريكا

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022

تستضيف ولاية أوريغون الأمريكية بطولة العالم لألعاب القوى خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022 بمشاركة قمم العالم في تلك المنافسات، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، كما نُقدم أيضًا ميداليات العرب في تلك البطولة الهامة التي يتابعها مئات الملايين حول العالم.

1 ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022
2 ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى 2022

ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022

يتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 برصيد سبع ميداليات ذهبية وست فضيات وتسع برونزيات، يأتي في المركز الثاني دولة إثيوبيا بعدما حققت ثلاث ميداليات ذهبية، تليها جامايكا في المركز الثالث برصيد ذهبيتين، وبنفس الرصيد تأتي الصين، هذا ومازالت المنافسات مستمرة، وتحقيق أرقام الجديدة مستمر في كأس العالم أوريغون 2022.

ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى 2022

سجلت المغرب تواجدها في جدول ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى بتحقيق البطل سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر، مركز المغرب حاليًا في جدول الترتيب هو 12، قطر حققت حتى الآن الميدالية الذهبية في الوثب العالي عن طريق البطل معتز برشم وتأتي في المركز 12.

جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 أمريكا
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
أمريكا 7 6 9 22
إثيوبيا 3 4 1 8
جامايكا 2 3 1 6
الصين 2 1 1 4
كينيا 1 3 2 6
بولندا 1 2 0 3
اليابان 1 1 0 2
بريطانيا 1 0 2 3
أستراليا 1 0 1 2
بلجيكا 1 0 1 2
أوغندا 1 0 1 2
البرازيل 1 0 0 1
دومينيكان 1 0 0 1
كازاخستان 1 0 0 1
المغرب 1 0 0 1
بيرو 1 0 0 1
قطر 1 0 0 1
سلوفينيا 1 0 0 1
فنزويلا 1 0 0 1
هولندا 0 2 1 3
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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