ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2022.. بداية قوية للإمارات

بدأت دورة ألعاب قونيا 2022 وهي الدورة التي تتنافس فيها الدول الإسلامية في مختلف الألعاب وتستضيفها جمهورية تركيا في تلك النسخة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 بقونيا التركية، تستمر البطولة في حتى يوم 19 أغسطس 2022، وهي النسخة الخامسة من دورة التضامن الإسلامي، يشارك في الدورة أكثر من 6000 رياضي من 58 دولة.

ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2022

بدأت البطولة من اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 على أن تُفتتح رسميًا يوم الثلاثاء 9 أغسطس، دولة كازاخستان تصدرت جدول ترتيب دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2022 بعدد 7 ميداليات منهم ثلاث ميداليات ذهبية، دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بمجموع 3 ميداليات (ذهبيتين وبرونزية)، التقدم الإماراتي في اليوم الأول يأتي بعد تألق منتخب الدراجات الهوائية، أوزبكستان في المركز الثالث.