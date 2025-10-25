ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 بالبحرين

تواصل المنتخبات العربية الآسيوية تقدمها في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة “البحرين 2025″، يث تُقدم البحرين تنظيمًا مميزًا في دورة قداها خبراء الرياضية في آسيا بالناجحة جدًا، بدأت الدورة من يوم 22 أكتوبر الجاري، وتستمر التنافسات في كافة الألعاب والمسابقات الأولمبية.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

بعد نهاية اليوم الرابع عدد ميداليات الإمارات في جدول ترتيب دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 هو 7 ميداليات بنهاية اليوم الرابع، الإمارات في المركز الثامن من جدول الترتيب والأولى عربيًا، تليها البحرين تاسعة، ميداليات السعودية حتى الآن 10 في المركز الحادي عشر، عدد ميداليات العراق 5 وهي في المركز الخامس عشر من جدول الترتيب.