ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 بالبحرين

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب اليوم الرابع ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب اليوم الرابع

تواصل المنتخبات العربية الآسيوية تقدمها في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة “البحرين 2025″، يث تُقدم البحرين تنظيمًا مميزًا في دورة قداها خبراء الرياضية في آسيا بالناجحة جدًا، بدأت الدورة من يوم 22 أكتوبر الجاري، وتستمر التنافسات في كافة الألعاب والمسابقات الأولمبية.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

بعد نهاية اليوم الرابع عدد ميداليات الإمارات في جدول ترتيب دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 هو 7 ميداليات بنهاية اليوم الرابع، الإمارات في المركز الثامن من جدول الترتيب والأولى عربيًا، تليها البحرين تاسعة، ميداليات السعودية حتى الآن 10 في المركز الحادي عشر، عدد ميداليات العراق 5 وهي في المركز الخامس عشر من جدول الترتيب.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 الآسيا تحت 20
الدولة ميدالية ذهبية فضية برونزية مجموع الميداليات
الصين 26 17 7 50
أوزبكستان 9 4 9 22
إيران 7 6 13 26
تايلاند 7 4 4 15
كازاخستان 4 7 13 24
تايوان 3 4 9 16
الفلبين 3 3 4 10
الإمارات 3 2 2 7
البحرين 3 2 1 6
الهند 2 6 9 17
السعودية 2 3 5 10
طاجيكستان 2 1 8 11
إنددونيسيا 1 2 10 13
كوريا الجنوبية 1 2 2 5
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

«بجودة عالية» القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. وتردد…

أخبار الرياضة

بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى الحزم – نادى النصر؟