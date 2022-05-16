ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بالكويت الثالثة

بدأت منافسات دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت الثالثة رسميًا اليوم الإثنين 16 مايو 2022، ومن اليوم الأول شهد جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 منافسة قوية بين الدول المشاركة في البطولة الهامة، تشهد البطولة منافسة الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، منافسات في 17 لعبة بين جماعية وفردية.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 الكويت الثالثة

في اليوم الأول، بدأ منافسات ألعاب القوى، ولعبة كرة القدم صالات للرجال والسيدات، وبعد أول أيام البطولة، تصدر منتخب البحرين جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية بالكويت، وقد حصد المنتخب البحريني 13 ميدالية منهم 6 ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية، وثلاث برونزيات، في حين حققت عمان في اليوم الأول 6 ميداليات، منهم 4 ذهبيات وفضيتين.

يعقوب اليوحة نجم ألعاب القوى الكويتي، حقق أول ذهبية كويتية في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022 بعد فوزه بسباق 110 متر حواجز، ومن نتائج كرة قدم الصالات فاز منتخب السعودية للرجال على نظيره البحريني 3-1.