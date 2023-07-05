ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 والنسخة رقم 15 المقامة حاليًا في الجزائر من 5 إلى 15 يوليو 2023، تشارك كل الدول العربية بكل نجومها في تلك البطولة والدورة الهامة، وتنافس على صدارة جدول الميداليات العديد من الدول العربية من إفريقيا وآسيا.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023

يتصدر جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023 حاليًا بالجزائر دولة البحرين والذي نجح في تحقيق 6 ميداليات حتى الآن منهم ثلاث ميداليات ذهبية، جاء في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد 6 ميداليات منهم ذهبيتين، منتخب مصر ثالثًا بمجموع 2 ميدالية ذهبية، ميداليات سلطنة عمان في الألعاب العربية حتى الآن ميدالية ذهبية في المركز الرابع، من المرتقب أن يُفتتح سجل ميداليات الكويت في دورة الألعاب من يوم 5 يوليو وألعاب القوى.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية 2023
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
البحرين 3 1 2 6
الجزائر 2 0 4 6
مصر 2 0 0 2
عمان 1 0 0 1
المغرب 0 4 0 4
تونس 0 2 1 3
قطر 0 1 0 1
الأردن 0 0 1 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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