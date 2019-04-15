ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح الرائع فى تشيلسى

فاز فريق ليفربول امس على فريق تشليسى بهدفين دون رد عن طريق ساديو مانى ومحمد صلاح وبذلك يصعد النجم المصري محمد صلاح الى قمة هدافى الدوري الانجليزى الممتاز “البريميرليج” ويتساوى مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشيستر سيتى برصيد 19 هدف لكل منهما.

استغل نجم ليفربول محمد صلاح صيام سيرجيو أجويرو عن التسجيل خلال لقاء فريقه مانشيستر سيتى امام كريستال بالاس امس بإحراز هدف رائع ليرفع رصيده الى 19 هدف.

وواصل ساديو مانى تقديم عروضه الرائعة وتسجيل هدف ليفربول الاول ليرتفع رصيده الى 18 هدف فى “البريميرليج”.

وإليكم ترتيب هدافى الدوري الانجليزى الممتاز بعد صاروخية صلاح الرائعة فى شباك تشيلسى

ترتيب هدافى الدوري الانجليزى الممتاز “البريميرليج”2018-2019

محمد صلاح نجم ليفربول فى المركز الاول برصيد 19 هدف.

سيرجيو أجويرو نجم مانشيستر سيتى فى المركز الاول برصيد 19 هدف.

ساديو مانى مهاجم ليفربول فى المركز الثانى برصيد 18 هدف.

هارى كين مهاجم توتنهام فى المركز الثالث برصيد 17 هدف.

إيميريك أوباميانج نجم الارسنال فى المركز الثالث برصيد 17 هدف.

رحيم ستيرلينج لاعب مانشيستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 17 هدف.

إيدين هازارد مهاجم تشيلسى فى المركز الرابع برصيد 16 هدف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتى فى المركز الخامس برصيد 15 هدف.

بول بوجبا نجم مانشيستر سيتى فى المركز السادس برصيد 13 هدف.

لاكازيت لاعب الارسنال فى المركز السادس برصيد 13 هدف.

صلاح يسعى نحو الحذاء الذهبي

بعديا عن صراع ترتيب الدوري الانجليزى الممتاز هناك منافسة اخرى بين اللاعبين على حصد جائزة الحذاء الذهبي والتي سوف تمنح لصاحب اكبر عدد من الأهداف فى موسم واحد فى البريميرليج ،ويسعى محمد صلاح للحصول عليها للموسم الثانى على التوالي بعد فوزه بها فى الموسم السابق.

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