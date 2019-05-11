ترتيب الهدافين في الدوري السعودي بعد الجولة قبل الأخيرة

انتهت أمس السبت الموافق 6 رمضان 1440 / 11 مايو 2019 مباريات الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019».
هداف الدوري السعودي
ويحتل عبد الرازق حمد الله المهاجم المغربي والمحترف في صفوف نادي النصر السعودي صدارة قائمة الهدافين، برصيد 31 هدفا في الدوري السعودي.
السومة رابع هدافي الدوري السعودي
ويأتي المهاجم السوري عمر السومة لاعب نادي الأهلي السعودي بالمرتبة الرابعة برصيد 18 هدفًا.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
- عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر 31 هدفًا.
- ليندر توامبا مهاجم التعاون 20 هدفًا.
- بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال 18 هدفًا.
- عمر السومة مهاجم الأهلي 18 هدفًا.
- ديجانيني تافاريس لاعب الأهلي 17 هدفًا.
- كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق 15 هدفًا.
- صالح الشهري لاعب الرائد 14 هدفًا.
- دانيلو أسبريلا مهاجم الفيحاء 13 هدفًا.
- عبد الفتاح آدم لاعب التعاون 12 هدفًا.
- فهد المولد لاعب الاتحاد 11 هدفًا.
التعليقات