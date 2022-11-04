ترتيب هدافي الدوري الكويتي “زين” 2023.. مهاجم تونسي في الصدارة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023

بعد نهاية الجولة الثامنة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023، حيث تشهد قمة هذا الجدول، منافسة قوية بين مهاجمي الأندية الكويتي، هذا ويضم دوري زين الكويتي 2023، مجموعة مهمة من أبرز المهاجمين، سواء مهاجمين كويتيين أو محترفين.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 “دوري زين”

1- طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الكويت برصيد 9 أهداف يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023.
2- يوسف بن سودة مهاجم الفحيحيل وسجل 6 أهداف.
3- الكويتي شبيب الخالدي نجم نادي كاظمة وسجل 5 أهداف.
4- محمد دحام لاعب النصر وسجل 5 أهداف.
5- محمد صولة مهاجم العربي وسجل 4 أهداف.
6- جيوفاني مهاجم الساحل وسجل 4 أهداف.
7- النيجيري إيدجو مهاجم التضامن وسجل 4 أهداف,

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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