ترتيب هدافي الدوري الكويتي “زين” 2023.. مهاجم تونسي في الصدارة

بعد نهاية الجولة الثامنة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023، حيث تشهد قمة هذا الجدول، منافسة قوية بين مهاجمي الأندية الكويتي، هذا ويضم دوري زين الكويتي 2023، مجموعة مهمة من أبرز المهاجمين، سواء مهاجمين كويتيين أو محترفين.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 “دوري زين”

1- طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الكويت برصيد 9 أهداف يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023.

2- يوسف بن سودة مهاجم الفحيحيل وسجل 6 أهداف.

3- الكويتي شبيب الخالدي نجم نادي كاظمة وسجل 5 أهداف.

4- محمد دحام لاعب النصر وسجل 5 أهداف.

5- محمد صولة مهاجم العربي وسجل 4 أهداف.

6- جيوفاني مهاجم الساحل وسجل 4 أهداف.

7- النيجيري إيدجو مهاجم التضامن وسجل 4 أهداف,