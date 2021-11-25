ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 STC

مع بداية مسابقة دوري STC الكويتي 2021-2022 بدأت بكل قوة وندية المنافسة على لقب الهداف ومن هو هداف الدوري الكويتي لهذا الموسم والذي بدأ في شهر نوفمبر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير متابعة لكل جديد بخصوص جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022، حيث تضم الأندية الكويتية مجموعة من أهم وأبرز الهدافين سواء من المحترفين القادمين من الخارج أو من نجوم الكويت المحليين، معظم هدافي الموسم الماضي متواجدين هذا الموسم إلى جانب تدعيم كل الأندية لصفوفها بمهاجمين جدد.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022

بعد بداية الأسبوع الأول من المسابقة، تصدر محترف العربي السنوسي الهادي جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 بهدفين سجلهم في شباك التضامن، خلال فوز العربي بنتيجة 4-1 في بداية الدفاع عن لقبه، يتقاسم الصدارة مع السنوسي لاعب اليرموك الكولومبي كارلوس أندريس ريفاس برصيد هدفين، بينما سجل عدد كبير من اللاعبين هدف في الجولة الأولى منهم: مهدي برحمة لاعب الكويت، عيد الرشيدي لاعب القادسية، جوسيب كنيزفيتش لاعب العربي.