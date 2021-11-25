ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 STC

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022

مع بداية مسابقة دوري STC الكويتي 2021-2022 بدأت بكل قوة وندية المنافسة على لقب الهداف ومن هو هداف الدوري الكويتي لهذا الموسم والذي بدأ في شهر نوفمبر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير متابعة لكل جديد بخصوص جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022، حيث تضم الأندية الكويتية مجموعة من أهم وأبرز الهدافين سواء من المحترفين القادمين من الخارج أو من نجوم الكويت المحليين، معظم هدافي الموسم الماضي متواجدين هذا الموسم إلى جانب تدعيم كل الأندية لصفوفها بمهاجمين جدد.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022

بعد بداية الأسبوع الأول من المسابقة، تصدر محترف العربي السنوسي الهادي جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 بهدفين سجلهم في شباك التضامن، خلال فوز العربي بنتيجة 4-1 في بداية الدفاع عن لقبه، يتقاسم الصدارة مع السنوسي لاعب اليرموك الكولومبي كارلوس أندريس ريفاس برصيد هدفين، بينما سجل عدد كبير من اللاعبين هدف في الجولة الأولى منهم: مهدي برحمة لاعب الكويت، عيد الرشيدي لاعب القادسية، جوسيب كنيزفيتش لاعب العربي.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022
المركز اللاعب عدد الأهداف
1 السنوسي الهادي العربي 2
2 كارلوس أندريس اليرموك 2
3 مهدي برحمة الكويت 1
4 عيد الرشيدي القادسية 1
5 جوسيب كنيزفيتش العربي 1
6 باتريك فابيانو السالمية 1
7 يعقوب الطراروة النصر 1
8 دينيس سيسوغ النصر 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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