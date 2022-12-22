ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023.. نجم شاب ينافس بقوة على الصدارة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 (دوري زين)، حيث تشهد المسابقة مجموعة مميزة من المهاجمين سواء كانوا كويتيين أو محترفين، وتشهد مباريات الدوري الكويتي هذا الموسم نسب تهديف مرتفعة، لذا ستكون المنافسة على قمة جدول ترتيب الهدافين صعبة وقوية.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023

يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي زين 2023 بعد مرور 11 جولة نجم نادي الكويت التونسي طه ياسين الخنيسي الذي سجل 11 هدفًا، وينافس على الصدارة وفي المركز الثاني النجم الشاب والموهبة الملفتة محمد دحام برصيد 8 أهداف وهو لاعب نادي النصر، الليبي محمد صولة نجم النادي العربي يأتي ثالث الهدافين برصيد 7 أهداف، يتساوى معه مهاجم نادي الجهراء الغاني أبودو إيساكا.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023
المركز اللاعب عدد الأهداف
1 طه ياسين الخنيسي الكويت 11
2 محمد دحام النصر 8
3 محمد صولة العربي 7
4 أبودو إيساكا الجهراء 7
5 يوسف بن سودة لاعب الفحيحيل 6
6 جيوفاني لاعب الساحل 6
7 بدر المطوع القادسية 5
8 شبيب الخالدي كاظمة 5
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

ترتيب فرق الدري الكويتي 2023.. منافسة قوية على صدارة “زين”

أخبار الرياضة

من هو أيمن يحيى لاعب النصر؟