ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023.. نجم شاب ينافس بقوة على الصدارة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 (دوري زين)، حيث تشهد المسابقة مجموعة مميزة من المهاجمين سواء كانوا كويتيين أو محترفين، وتشهد مباريات الدوري الكويتي هذا الموسم نسب تهديف مرتفعة، لذا ستكون المنافسة على قمة جدول ترتيب الهدافين صعبة وقوية.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023

يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي زين 2023 بعد مرور 11 جولة نجم نادي الكويت التونسي طه ياسين الخنيسي الذي سجل 11 هدفًا، وينافس على الصدارة وفي المركز الثاني النجم الشاب والموهبة الملفتة محمد دحام برصيد 8 أهداف وهو لاعب نادي النصر، الليبي محمد صولة نجم النادي العربي يأتي ثالث الهدافين برصيد 7 أهداف، يتساوى معه مهاجم نادي الجهراء الغاني أبودو إيساكا.