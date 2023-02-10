ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023.. ياسين الخنيسي يحافظ على الصدارة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023 بعد نهاية الجولة الثالثة عشر من تلك البطولة الأهم بين مسابقات كرة القدم في الدولة، وكما حافظ نادي الكويت على صدارة جدول ترتيب الفرق بعد نهاية تلك الجولة 13، يحافظ مهاجمه طه ياسين الخنيسي على صدارة جدول الهدافين، على الرغم من عدم تهديفه في تلك الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2023

يتصدر التونسي طه ياسين الخنيسي قائمة هدافي الدوري الكويتي 2023 بعد الجولة 13 برصيد 11 هدفًأ، يأتي في المركز الثاني نجم النصر محمد دحام برصيد 8 أهداف، شبيب الخالدي هداف النسخة الماضية يأتي في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، رابع الهدافين جناح العربي محمد صولة بنفس رصيد أهداف الخالدي، وبنفس رصيد الأهداف يأتي مهاجم الجهراء إيساكا.