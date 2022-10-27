ترتيب هدافي دوري يلو السعودي 2023.. تعرف على القائمة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي دوري يلو السعودي للموسم الكروي الحالي 2023/2022 بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة، حيث تشهد قائمة الهدافين في دوري الدرجة الأولى السعودي منافسة كبيرة بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين، هذا وتضم أندية دوري يلو مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين.
ترتيب هدافي دوري يلو السعودي 2023
1- أبلاي فيوكس مبينجو مهاجم العربي وسجل 11 هدفًا ويتصدر ترتيب هدافي دوري يلو 2022-2023.
2- تياجو بيزيرا مهاجم العروبة وسجل 8 أهداف.
3- عثمان باري مهاجم الأخدود وسجل 6 أهداف.
4- أولا جون مهاجم الحزم وسجل 5 أهداف.
5- كارلوس دي مورا لاعب الجبلين وسجل 5 أهداف.
6- أنطونيو أدريانو لاعب نادي هجر وسجل 5 أهداف.
7- جواو كوتينهو لاعب نجران وسجل 4 أهداف.