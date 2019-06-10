ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 نايل سات عرب سات هوت بيرد – قنوات الأمم الإفريقية المجانية

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل يبحث جميع عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وذلك ممن أجل ضبط التردد الصحيح لها ومتابعة مجريات البطولة الأكثر تابعة في القارة السمراء.
ويفتتح منتخب مصر الوطني أولى مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 عندما يقابل منتخب زيمبابوي يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019
وفي نفس السياق فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، ذلك بخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وبعض الأقمار الصناعية الاخرى والتي سنتعرف عليها لاحقاً.
وستنقل شبكة ايرو سبورت وقنوات bbc الأمريكية ومجموعة قنوات Sabc الجنوب إفريقية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 فيما سيكون التلفزيون المصري له نصيب في نقل مباريات البطولة على الترددات الأرضية، وقد وصلنا الآن إلى مضمون المقال وهو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019.
ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 مجانا
ستكون القناة المفتوحة الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019 مجانا على نايل سات قناة تايم سبورت والتي نتعرف على ترددها كالتالي:
تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.
تضم القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد مجموعة كبيرة ستقوم بكسر احتكار القنوات المشفرة التي ستذيع مباريات كأس أمم إفريقيا بشكل حصري.
.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France
Astra 19.2°E-12581 V 22000
• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
Astra 19E – 12402 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
• تردد قناة اورتيم – ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
• تردد قناة اورتب – ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
• تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
• تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
• تردد قناة Canal 2 International
Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
SES 22°W 10986 V 30000 5/6
• تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
• تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
• تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
• تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
• تردد قناة ZNBC TV 1
Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
• تردد قناة EuroSport Deutschland
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
• تردد قناة Tele Congo
Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
• تردد قناة RTB TV
Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band
وفي الأخير نود أن يكون التقرير قد نال إعجابكم وتكونوا قد توصلتم لما ترغبون في معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019، وسنكون قريبين جداً ومتابعين معكم حيث من المتوقع الكشف عن قنوات أخرى.
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