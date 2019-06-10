ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 نايل سات عرب سات هوت بيرد – قنوات الأمم الإفريقية المجانية

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل يبحث جميع عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وذلك ممن أجل ضبط التردد الصحيح لها ومتابعة مجريات البطولة الأكثر تابعة في القارة السمراء.

ويفتتح منتخب مصر الوطني أولى مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 عندما يقابل منتخب زيمبابوي يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

وفي نفس السياق فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، ذلك بخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وبعض الأقمار الصناعية الاخرى والتي سنتعرف عليها لاحقاً.

وستنقل شبكة ايرو سبورت وقنوات bbc الأمريكية ومجموعة قنوات Sabc الجنوب إفريقية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 فيما سيكون التلفزيون المصري له نصيب في نقل مباريات البطولة على الترددات الأرضية، وقد وصلنا الآن إلى مضمون المقال وهو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 مجانا

ستكون القناة المفتوحة الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019 مجانا على نايل سات قناة تايم سبورت والتي نتعرف على ترددها كالتالي:

تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.

تضم القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2019 مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد مجموعة كبيرة ستقوم بكسر احتكار القنوات المشفرة التي ستذيع مباريات كأس أمم إفريقيا بشكل حصري.

.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France

Astra 19.2°E-12581 V 22000

• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

• تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

• تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

• تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

• تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

• تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

• تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

• تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

• تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

• تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band

• تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band

• تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

• تردد قناة Tele Congo

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA

• تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band

وفي الأخير نود أن يكون التقرير قد نال إعجابكم وتكونوا قد توصلتم لما ترغبون في معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019، وسنكون قريبين جداً ومتابعين معكم حيث من المتوقع الكشف عن قنوات أخرى.