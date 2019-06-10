ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا مجانا يوم 11 يونيو في تصفيات الأمم الأوروبية 2020

يستضيف ملعب استاد أوبيل أرينا مباراة ألمانيا ضد إستونيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وقد قُمنا بعمل بحث شامل من أجل التوصل لمعرفة قنوات ألمانيا وإستونيا المجانية التي تذيع اللقاء بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية التي تم ذكرها.

ولعل الكثير من متابعي الساحرة المستديرة في كل مكان ممن لا يمتلكون الاشتراك في القنوات المشفرة وتحديداً قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تنقل مباريات هذه البطولات العالمية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط يودون معرفة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا مجانا في تصفيات الأمم الأوروبية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا مجانا

وستبدأ مباراة ألمانيا وإستونيا يوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وبغداد وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، فيما ستكون الجماهير على موعد المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

وسيدخل المنتخبين تلك المباراة وكل السعي وراء تحقيق الفوز من أجل ضمان النقاط والثبات على ترتيب المجموعة وذلك من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا

نود أن ننوه على حضراتكم أنه لا يوجد قنوات مفتوحة عبر النايل سات أو عرب سات تذيع مباراة ألمانيا وإستونيا مجانا في تصفيات الأمم الأوروبية، ولكن توصلنا لعدد من القنوات الأجنبية التي تذيع اللقاء بشكل مجاني عبر أقمار صناعية أخرى وإليكم القنوات وترددها.

ZDF Germany

Astra 19°E – 11362 H 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

Astra 19°E – 11362 H 22000 Astra 19°E – 11954 H 27500 Match! TV Russia

Horizons 85°E – 12120 H 28800

Express 53°E – 12617 H 8122

وسوف نعمل على تقديم المتابعة والتغطية المستمرة بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا مجاناً في تصفيات الأمم الأوروبية 2020، تابعوا معنا على كلمة دوت أروج.