تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في المباراة الإفتتاحة لبطولة كأس كوبا أمريكيا 2019 ، حيث تعتبر من أبرز البطولات في أمريكيا اللاتينية والتي يتنافس عليها العديد من المنتخبات ومن أبرز تلك المنتخبات كلاً من البرازيل والأرجنتين وكولمبيا والإكوادور والعديد من الفرق الأخرى ، ويأمل البرازيل في إفتتاحية البطولة بتحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية من أجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة القارية .
تعرف على مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويأمل جمهور السامبا بتحقيق فريقهم العلامة الكاملة في هذه المباراة والفوز بها والظفر بثلاث نقاط ، ومن أجل بداية قوية في البطولة ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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