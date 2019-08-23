تردد القناة الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري في إياب دوري أبطال أفريقيا

ننشر تردد قناة المريخ الفضائية وهي القناة الناقلة حصريا لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري مباشرة على الهواء ومباراة الإياب من دور 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، حيث يلتقي الفريقان مساء السبت على ملعب القلعة الحمراء بأم درمان في مباراة العودة، يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في الجزائر قد أنتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف دون رد، على الرغم من تقديم المريخ لمباراة جيدة، وصلت بعثة شبيبة القبائل لمطار الخرطوم منذ ساعات وخاضت تدريبها الأساسي على ملعب اللقاء.

تردد القناة الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري

كما ذكرنا، قناة المريخ الفضائية هي القناة الوحيدة الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل، وهي قناة فضائية مفتوحة يمكن مشاهدة البث المباشر لها من أي مكان في العالم، ويتساءل الكثيرين عن “تردد قناة المريخ على النايل سات؟” والإجابة أن قناة المريخ متواجدة فقط على قمر العرب سات، ولا يوجد تردد قناة المريخ على قمر النايل سات، وتردد قناة المريخ على العرب سات بدر 4 هو 12034 عمودي.

قناة المريخ الفضائية ستقدم تغطية شاملة للمباراة، وتبدأ قبل بداية اللقاء بثلاث ساعات، كما تقدم الأستوديو التحليلي لها بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي من نجوم نادي المريخ، موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري إياب أفريقيا عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.