تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم أفريقياً 2019 على استاد القاهرة الدولي

عُرف منتخب مصر بين العالم، بتحطيمه للرقم القياسي في عدد مرات فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم،فقد فاز فريق مصر بكأس الأمم أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، ويسعى الآن إلى تحقيق الفوز ، وذلك لكي يشكل بداية جديدة للنسخة الـ 32 من البطولة، وذلك عند مواجهته غداً الجمعة 21-6-2019 لفريق زيمبابوي ، وستُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أن كأس أمم أفريقيا، سيُفتتح غدًا الجمعة بمشاركة 24 منتخبًا، وستستمر البطولة حتى ‭19‬ يوليو تموز المقبل.

كما يسعي الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تحقيق انتصار كبير للفريق، وذلك لإحراز اللقب الثامن وتعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز .

وستلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التى تضم أوغندا والكونجو الديمقراطية.، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بعد غد السبت 22-6-2018 ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لفريق مصر

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع الرباعي : أحمد حجازي -محمود علاء – أيمن أشرف ومحمود علاء

خط الوسط : عماد نبيل -طارق حامد -محمود حسن – عبدالله السعيد

ثنائي الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن

أمال بالنسبه للفريق الزيمباوي فقد صرح مدرب زيمبابوي “صنداي تشيدزامبوا” بأنهم مستعدون لمواجهه مصر بعد معسكر دام لمدة أسبوع وبطريقة ناجحة.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

سوف تنطلق مباراة مصر x زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وقعد أعلنت قنوات بين سبورتس الرياضية المفتوحة بنقل المباراة فضائياً، كما أعلنت قناة تايم سبورت بنقلها أرضياً .

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم 2019 والناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

تردد قناة تايم سبورت

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

تردد قناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة.